"Estate Sicura 2023", operazione dei Carabinieri di Chieri

Estate di lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Chieri, attivi sul territorio con l'operazione denominata “Estate Sicura 2023”. I militari, attivi su tutta la giurisdizione, hanno svolto un servizio di prevenzione e sorveglianza in luoghi di aggregazione e nelle zone più remote con attenzione alle ore notturne. Un lavoro che ha portato ad un calo dei reati, in special modo quelli legati ai furti in abitazione.

Estate Sicura 2023, i numeri dell'operazione condotta dai Carabinieri di Chieri

I militari nel corso della loro attività hanno sequestrato 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cannabinoidi e crack, con il deferimento di tredici persone alle autorità competenti. Sono state denunciate dieci persone per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza sulle strade locali. Altri 91 sono stati denunciati per vari reati tra cui detenzione di droga, reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. Arrestate quattro persone in flagranza per maltrattamenti in famiglia e reati contro il patrimonio.