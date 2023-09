Evade dai domiciliari e mette a segno un furto

Un 77enne è stato arrestato dalla Polizia a Torino con l'accusa di evasione ed è stato denunciato perchè in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L'evasione

L'uomo era agli arresti domiciliari ma avrebbe deciso di evadere per mettere a segno un furto. Gli agenti del commissariato Borgo Po sono intervenuti in un'azienda dov'era stata segnalata la presenza di un intruso nella sala mensa e hanno fermato l'anziano. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato riconosciuto quale presunto autore di un furto avvenuto alcuni giorni prima. In quella circostanza il settantasettenne si sarebbe impossessato, forzando il fondo cassa, di denaro contante.