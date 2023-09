Ex orefice trovato morto in una auto in fiamme

Un pensionato di 74 anni, Luciano Rossi, residente a Varallo Sesia in provincia di Vercelli ed ex titolare di una oreficeria a Borgosesia, è stato trovato morto, nella sua auto in fiamme. La scoperta è stata fatta dai vigili del Fuoco allertati da qualcuno che aveva notato fumo alzarsi da una strada che dalla statale 299 della Valsesia porta verso un maneggio all'altezza di Roccapietra. I mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo hanno hanno trovato una vettura in fiamme e nell'abitacolo il cadavere. Sono in corso le indagini.