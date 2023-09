Federico Morisio, un torinese tra i migliori surfisti al mondo

Torino sul podio mondiale del windsurf. Merito del torinese Federico Morisio che si è classificato terzo nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Windsurf in corso in Perù. Il ventisettenne è riuscito ad avere ragione di un mare molto agitato, con onde di oltre 5 metri e lunghe un chilometro. "Sono davvero felice e orgoglioso", il commento a caldo di Morisio. "E' un riconoscimento per la dedizione e la passione che ho messo in anni di duro lavoro", le sue parole.

Chi è

Classe 1995, Federico Morisio di Torino è l'unico italiano al mondo a gareggiare nel PWA Wave World Tour, la coppa del mondo di windsurf, nella categoria wave la più spettacolare.

A cambiargli la vita un viaggio alle Hawaii, regalo per la maturità scientifica conseguita a Torino. Dopo 2 anni era già stato nominato “Rookie of The Year” dall’International Windsurfing Tour con la prima vittoria in una competizione internazionale. Oggi è considerato uno dei 20 migliori surfisti al mondo.