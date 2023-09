Festa della Lega, Calderoli al Pian della Regina

Festa della Lega in Piemonte che torna ai piedi del Monviso, per il tradizionale appuntamento con la festa del partito: quella inventata da Bossi alla sorgente del Po, a Pian del Re.

Non ci sarà Matteo Salvini. C'è invece il Ministro Calderoli per gli Affari regionali e le Autonomie che ha detto: “l'autonomia si farà”. E c'è il segretario nazionale del Piemonte Riccardo Molinari.

Tanti i temi sul tavolo, quelli che stanno interessando in queste settimane in Governo. Particolare spazio verrà riservato «all'autonomia differenziata, che comporterà maggiori risorse per le regioni interessate», ma che "si farà”, ha ripetuto Calderoli.

Domani i fedelissimi del movimento si daranno appuntamento a Pontida. L’evento sulle Alpi del Saluzzese si concluderà con il pranzo alla Baita di Pian della Regina