"Forti fortissimi": tre giorni dedicati ai fortificazioni del Piemonte

Cinque forti, Exilles, Fenestrelle, Gavi, Vinadio e la Cittadella di Alessandria, tre giorni di eventi con appuntamenti, visite guidate, spettacoli teatrali, attività all'aperto ed un podcast dedicato ai più piccoli che potranno scoprire la storia dei forti piemontesi con il linguaggio delle fiabe della buonanotte. Ed un servizio di bus andata-ritorno da Torino. Gli ingredienti di “Forti Fortissimi”, iniziativa di valorizzazione turistico-culturale in programma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre.

Forti fortissimi, il programma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre

A coordinare l’intera iniziativa è la Fondazione Artea, in partenariato con Associazione Abbonamento Musei, Fondazione Piemonte dal Vivo, Visit Piemonte, e in collaborazione con enti, associazioni e stakeholders locali, direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione e animazione dei forti.

Le fortificazioni rappresentano la nostra identità – ha sottolineato l’assessore alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio -. E oltre all’imponente bellezza che offrono ai visitatori, sono capsule del tempo, luoghi pedagogici che attraggono migliaia di turisti e studiosi ogni anno. Il programma unisce momenti di formazione e svago per un pubblico ampio. Per questo abbiamo messo a disposizione il meglio per arricchire l’offerta culturale della nostra regione che già oggi si attesta tra le migliori per la varietà dei progetti. Tutti hanno il diritto di usufruire dei nostri patrimoni che sono la nostra ricchezza ricevuta in eredità e che oggi abbiamo il dovere di conservare ma soprattutto valorizzare con nuove idee come questa».

«Siamo convinti che lo sviluppo generato dalla cultura sia sostenibile perché orientato al lungo periodo, al patto fra generazioni, alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse disponibili – dichiara Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Questo vale tanto più se si opera su patrimoni e identità culturali già riconosciuti e soprattutto lavorando con i player culturali di riferimento di ogni area del territorio, valorizzando le reti e i network e agendo in un’ottica di sistema e sostenibilità per lo sviluppo culturale, economico e sociale dei territori e delle comunità. Il piano di valorizzazione culturale e di promozione turistica del sistema delle fortificazioni piemontesi prende in considerazione proprio questi elementi e dunque ha tutto il potenziale per rivitalizzare questo nostro straordinario patrimonio».