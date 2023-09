Frecce Tricolori, dopo l'incidente San Francesco al Campo si stringe intorno alla famiglia

A pochi metri dal luogo dello schianto, qualcuno ha deposto un mazzo di fiori bianchi. Per San Francesco al Campo è il tempo del dolore e del silenzio dopo l'incidente in cui ha perso la vita la piccola Laura. "Quello che è successo è una cosa che fa male a tutto il paese perché ci conosciamo tutti. E' doloroso, poi una bambina di 5 anni. Vedremo quando torneranno a casa se avranno bisogno di una mano, noi siamo tutti disponibili", dice ai nostri microfoni un vicino.

L'abbraccio dei vicini

La famiglia Origliasso si era trasferita nel quartiere da poco più di un anno. Mamma insegnante alle scuole elementari di Leinì, papà istruttore di guida. Tantissimi giovani hanno imparato a guidare proprio grazie a lui. Nel giardino di casa c'è l'altalena con cui la bimba giocava insieme al fratello 12enne, ancora ricoverato al Regina Margherita di Torino con ustioni sul 30% del corpo. "La bimba andava all'asilo con mia nipote, abbiamo sentito la notizia al telegiornale e mi dispiace davvero tanto", racconta un altro vicino. “Laura veniva a prendere il gelato dopo l'asilo con la mamma”, aggiunge un barista che lavora poco distante dalla casa della famiglia Origliasso. "Io ero a casa quando è avvenuto l'incidente, ho sentito il botto, poi dal balcone ho visto la fiammata".

Disastri aerei, i precedenti nella zona

In tanti qui in paese hanno assistito all'incidente, la pista di Caselle è distante solo pochi metri. Per San Francesco al Campo è il terzo disastro aereo. Il primo nel '71, poi nell'ottobre del '96 lo schianto dell'Antonov, costato la vita a quattro persone. E adesso questo. “Oltre a essere sindaco sono volontario dei vigili del fuoco e sono accorso subito con i colleghi, i carabinieri e il 118”, spiega il primo cittadino di San Francesco al Campo Diego Coriasco. "Potete immaginare la scena che ci siamo ritrovati davanti".

Il rientro a casa del papà

Sul luogo dell'incidente i carabinieri del Nucleo investigativo di Torino stanno lavorando senza sosta. I resti dell'auto e dell'aereo delle Frecce Tricolori sono stati portati via, ma vanno avanti i rilievi e le ricerche di eventuali frammenti che possano spiegare l'origine del guasto. A bordo strada ci sono ancora le tracce del materiale medico usato per soccorrere la famiglia. Intanto il papà è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa. "E' una disgrazia per tutti", dice un parente, chiedendo di rispettare il loro lutto.