Frejus, il traforo riaprirà ai mezzi pesanti nel weekend. Stop di due mesi per i treni per Parigi

Il traforo del Frejus riaprirà completamente questo weekend, “fra venerdì e domenica”. Lo conferma Salvatore Sergi, direttore di esercizio della Sitaf, la società italiana che gestisce il tunnel: si stanno infatti concludendo i lavori di messa in sicurezza sul versante francese. Bisognerà invece ancora due mesi per il ritorno dei treni fra Milano e Parigi.

Dal Frejus al Monte Bianco

Il traffico sul Frejus era stato interdetto ai mezzi pesanti dopo la gigantesca frana del 27 agosto al Maurienne, in Francia, che fortunatamente non aveva provocato feriti. Una situazione che ha creato inevitabili disagi alla circolazione e spostato i tir verso il tunnel del Monte Bianco, di cui proprio per questa ragione è stata rinviata la chiusura di tre mesi per i lavori di risanamento della volta, inizialmente prevista il 4 settembre: domani (giovedì 7 settembre) ci sarà una riunione una commmissione intergovernativa italo-francese per capire se fare slittare tutto di qualche settimana o all'anno prossimo: si aspettavano notizie proprio dal Frejus. E su Frejus e Monte Bianco oggi pomeriggio (mercoledì 6 settembre) interverrà anche il ministro degli Esteri di Antonio Tajani in un question time alla Camera.

Treni, ancora tutto bloccato

Ma nel frattempo, rimangono cancellati i treni tra Milano e Parigi, altra conseguenza della frana del 27 agosto: la circolazione rimane sospesa tra Modane e Chambery. Da quanto si apprende, la previsione è che la linea possa essere ripristinata dalla SNCF, la società nazionale delle ferrovie francesi, in due mesi.