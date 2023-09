Intervento dei vigili del fuoco di Domodossola in via Piave, per uno scontro frontale tra due auto. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Dea cittadino da personale sanitario, giunto sul posto con due autoambulanze provenienti dalla Val Vigezzo e da Villadossola. La polizia locale di Domodossola ha effettuato i rilievi.