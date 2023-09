Gara di solidarietà per Simone, affetto da una malattia rara

La PMLD (pelizaeus merzbacher like) è una malattia ultra rara. Nel mondo ci sono venti casi in tutto.

Uno di questi si trova in Piemonte, a Montanaro, Chivasso.

All'età di tre anni Simone, che è nato nel 2014, è stata diagnosticata la PMLD, una gravissima malattia degenerativa. I suoi genitori hanno fondato una Onlus Piccolo Grande Guerriero per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca scientifica.

La PMLD è una condizione ereditaria che coinvolge il cervello e il midollo spinale, è molto rara e fa parte delle malattie leucodistrofie.

Comporta difficoltà nei movimenti e nel parlare, e al momento non ci sono cure.

L'Associazione dedicata al piccolo Simone sta finanziando una ricerca scientifica, grazie all'interesse per questa malattia manifestata da uno scienziato che lavora a Cipro in un Istituto di Neuroscienze.

La manifestazione di domenica 17 settembre a Montanaro, Chivasso, è stata organizzata per raccogliere fondi.

CorriAMO per Simone prevede una corsa per adulti, una passeggiata per tutti, e due iniziative agonistiche per bambini.

Per partecipare bisogna pagare un contributo di 10 (per chi ha dagli 11 anni in su) e di 5 euro per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Alla manifestazione ci sarà anche Simone con i suoi genitori. Purtroppo è anche una corsa contro il tempo, quella della ricerca per combattere la PMLD e le altre malattie rare. Scopo dell'associazione è che la ricerca trovi il sostegno di tutti.