GdF, arriva in aereo con oltre 60 chili di carne nei bagagli

Sessantaquattro chili di carne per uso alimentare è stata sequestrata all'aeroporto di Caselle dalla Guardia di Finanza.

Era arrivata a Torino con un volo dall'Egitto, nei bagagli di un uomo che l'aveva confezionata in buste di plastica, senza alcuna indicazioni di origine e specie, senza certificazione sanitaria e in precario stato di conservazione.

La carne, di provenienza ignota e non ammessa in Europa, è stata immediatamente sottoposta a sequestro, in attesa delle analisi igienico-sanitarie.

Il sequestro operato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, si inserisce nell’ampia attività di vigilanza per a garantire la tutela della salute pubblica.