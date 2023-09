Gli studenti protestano

Proteste studentesche anche al secondo giorno del nuovo anno scolastico. A mobilitarsi, studenti del liceo “D'Azeglio” di Torino e del “Porporato” di Pinerolo.

La protesta

Alcuni studenti hanno manifestato davanti al liceo classico “Massimo D'Azeglio”, questa mattina, contro l'operato del Governo e la gestione dei fondi del Pnrr. Investimenti a lungo termine sulla scuola, la richiesta, "così da garantire a tutti la totale gratuità dell'istruzione e non solo investimenti spot". Mobilitazione anche al liceo “Porporato” di Pinerolo, nel Torinese, contro una situazione dell'edificio che - dal Fronte della Gioventù Comunista - definiscono fatiscente per via di muffe e infiltrazioni di umidità. "In questi giorni il governo sta portando avanti una forte campagna mediatica sul decreto 'Baby Gang'- spiega all'Ansa una studentessa - ma non si sta facendo nulla per garantire a tutti l'accesso ad una scuola pubblica gratuita e di qualità. Il nostro istituto è in questo stato da mesi e ancora non si è fatto nulla per migliorarne le condizioni".