Grave motociclista di 40 anni, è stato sbalzato sull'asfalto

E' grave un motociclista di 40 anni, residente a Ceretto Lomellina (Pavia) rimasto gravemente ferito in un 'incidente stradale avvenuto sul ponte del Ticino a San Martino di Trecate in provincia di Novara, tra Piemonte e Lombardia. L'uomo in sella a una motocicletta Yamaha 350 percorreva la strada regionale 11 in direzione Milano quando si è scontrato con una Fiat Panda diretta verso Novara.

L'urto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, riportando ferite che vengono definite gravissime. Trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Maggiore di Novara è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Ferite di media gravità per l'uomo alla guida della vettura, anche lui ricoverato al Maggiore, residente in provincia di Novara.