Hub di via Traves, oggi altri 150 arrivi: oltre tre volte sopra la capienza

“Questa mattina sono arrivate altre centocinquanta persone su tre bus, adesso siamo a 450 persone. Qual è la capienza massima? Centoquaranta”. Così il coordinatore Manlio Nochi spiega la situazione di martedì 19 settembre dell'hub di via Traves. Non si fermano gli arrivi nel centro di prima accoglienza per i migranti di via Traves, periferia nord-ovest di Torino, gestito dalla Croce rossa per conto della Prefettura. Arrivano da Lampedusa, per poi essere smistati nelle altre strutture in regione.

Gli arrivi non si fermano

Sono ancora qui i passeggeri del pullman destinato in Piemonte coinvolto in un incidente stradale a Fiano Romano fra giovedì e venerdì, costato la vita ai due autisti. Dodici sono stati portati a Torino con ferite e fratture: non erano stati curati, ha denunciato il presidente della Croce rossa di Torino Giuseppe Vernero in un'audizione in commissione in Comune (undici sono stati poi portato in ospedale e sono rientrati nel centro, uno invece è stato ricoverato).

Il 30 settembre la chiusura

Aperto quest'estate, l'hub di via Traves dovrebbe essere un luogo di transito breve. Ma i tempi si sono dilatati: “mediamente in origine rimanevano qualche giorno, nella situazione attuale si fermano anche due tre settimane”, spiega Manlio Nichi. Mancano i posti letto, sabato è stata sistemata una nuova maxi tenda all'esterno. Il centro chiuderà il 30 settembre: sarà restituito al Comune, che vi ospita d'inverno i senzatetto. Si cerca così una nuova sede: ci stiamo lavorando, spiegano dalla Prefettura. Un dossier sul tavolo del nuovo prefetto Donato Cafagna, proveniente da Verona, appena nominato dal Consiglio dei ministri.

Nel servizio intervista a Manlio Nochi, coordinatore del centro di via Traves, e a un ospite della struttura-.