I talenti del Germana Erba all'inaugurazione dell'anno scolastico con Mattarella

Gli studenti del Liceo paritario Germana Erba di Torino parteciperanno lunedì 18 settembre alla celebrazione nazionale per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2023/2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai a partire dalle ore 16. I ragazzi, che studiano nell'istituto per attori, danzatori, cantanti e performer di musical, porteranno in scena la pièce “Il teatro non ha limiti,”, vincitrice del concorso nazionale sul tema dell'inclusione: danzeranno e canteranno con due ragazze disabili sulle note di High School Musical, in un momento coreografico curato dei professori Gianni Mancini e Simone Gullì.

Il Liceo Paritario Germana Erba, com'è noto, fornisce una specifica preparazione nelle discipline artistiche prescelte per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro come danzatori, attori, cantanti, conduttori, registi, coreografi, scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione e per l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, agli istituti Afam (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) e alle Accademie di Belle Arti. L'istituto, che nel 1995 ha ottenuto dal Miur il riconoscimento della prima sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale, e dal 2000 è scuola paritaria, offre due indirizzi: quello Coreutico, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di Cuba, ed è convenzionato con l'Accademia Nazionale di Danza, e quello Teatrale, unico in Italia, che collabora con il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli.