Il congresso confederale UGL elegge Ciro Marino presidente

Quinto congresso confederale della Ugl a Torino per il rinnovo dei vertici del congresso. Eletto Presidente Ciro Marino. "Un nuovo futuro per il Piemonte" questo il titolo dell'incontro che è stata l'occasione per fare il punto sui dati dell'economia regionale, sull'andamento dell'inflazione, e sui flussi turistici che hanno segnato una ripresa positiva dell'occupazione nella prima parte del 2023.

Le fonti energetiche e le risorse umane e organizzative, assieme al Pnrr i punti saldi su cui costruire il futuro della regione per l'assemblea dell'Ugl.