Il Giornale: "Juve in vendita". Exor: "Ipotesi senza fondamento"

La famiglia Agnelli avrebbe deciso di vendere la Juventus. E' quanto scrive il quotidiano Il Giornale stamane in edicola, secondo il quale Exor vorrebbe risolvere così il problema dell'esposizione economica del club, gravato da perdite per 240 milioni. La notizia è stata immediatamente smentita dalla holding. "Le ipotesi - si legge in una nota - ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento".

“Vero che nel mondo cambia tutto però gli Agnelli rimangono gli Agnelli, loro sono stati la Juventus. Sarei deluso se dovesse succedere”, è il commento dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Dino Zoff ai microfoni di Radio Anch'Io. "Magari sono un sognatore - aggiunge - ma la tradizione per me vale. Sarebbe troppo". Per quanto riguarda il campo e la lotta scudetto, per i bianconeri "ci sono molte più responsabilità senza coppe, bisogna far bene in campionato - ha detto - E' una responsabilità in più ed è giusto che una squadra come la Juve se la prenda".