Il Piemonte si colora di verde contro la Sla

L'Aisla, l'associazione che si occupa di una delle malattie rare più terribili, la Sla, è nata proprio in Piemonte, a Novara. Quest'anno ricorre il 40ennale e nella XVI Giornata nazionale Sla i monumenti più significativi del Piemonte saranno illuminati di verde. Sabato al calar del sole sarà così per la Mole Antonelliana, a Torino, il Municipio di Asti, Palazzo comunale di Cavagnolo e la Basilica di San Gaudenzio a Novara.

La Sla o malattia del motoneurone inibisce i ricettori tra cervello e muscoli adibiti ai movimenti volontari e involontari, fino a portare alla completa immobilità del malato, che perde ogni funzione, anche quella del parlare. Una cura risolutiva non esiste. Per questo bisogna finanziare la ricerca scientifica. Domenica in 150 piazze italiane, e in Piemonte in quelle di Asti, Torino, Cuneo, Boves, Saluzzo, Villafaletto, Biella, Novara, saranno messe in vendita bottiglie di Barbera, per raccogliere fondi. La donazione è di dieci euro.

Ad Alba l'iniziativa si terrà il primo e l'8 ottobre. Alla XVI Giornata nazionale Sla partecipa enti privati e pubblici, come la Regione Piemonte.