Il pm tifoso cancella il video che incastra Seck

Cosa hanno in comune l'attaccante Demba Seck e il pm che indagava sull'accusa di revenge porn verso il ventiduenne senegalese granata da parte della ex fidanzata? Entrambi i protagonisti di questa storia sarebbero stati accecati, uno dalla gelosia, l'altro dal tifo. Il magistrato di Torino Enzo Bucarelli infatti, tifoso del Toro, è indagato dalla procura di Milano per depistaggio, nel corso di un’indagine per revenge porn da parte della ex dell'attaccante. Lui, Demba Seck, non accettando la fine della storia avrebbe minacciato la donna di diffondere un video intimo, il magistrato avrebbe non solo avvisato l'agente del giocatore di imminenti perquisizioni, ma alla presenza dei militari avrebbe cancellato il video dal telefono del giocatore, dicendo che non c’erano «esigenze investigative», visto che quel filmato era già in procura. Sarebbe stata la Guardia di Finanza a scriverlo nella relazione arrivata al procuratore di Torino e poi alla procura milanese competente sui giudici piemontesi.