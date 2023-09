A Balme rinasce il rifugio Gastaldi

Il Rifugio Gastaldi si trova nel bacino della Bessanese (Balme), area sperimentale di alta quota dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr.

Per le sue peculiari caratteristiche e attrattive ambientali, storiche e paesaggistiche, da alcuni anni l’area della Bessanese (Alpi Graie, Valli di Lanzo) è oggetto di attenzioni turistiche e scientifiche: le prime con il sempre più frequentato trekking transfrontaliero della Bessanese, tra Italia e Francia; le seconde con l’attività di molti enti quali ARPA Piemonte, Comitato Glaciologico Italiano, Cnr-Irpi, Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano e Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” - CAI Torino.

Il Cnr-Irpi ha scelto il bacino della Bessanese perché qui l’evoluzione dei processi che caratterizzano l’ambiente glaciale e periglaciale nel contesto dei cambiamenti climatici è intensa, ben osservabile e concentrata in una ristretta area. In questo bacino, il gruppo GeoClimAlp del Cnr-Irpi svolge da oltre dieci anni attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione su tematiche riguardanti la geomorfologia, la glaciologia, la geologia, l’ecologia e la climatologia, nell’ambito di diversi progetti di ricerca che vengono realizzati in collaborazione con numerosi partner (es. il progetto Cnr-CAI “Rifugi montani sentinelle del clima e dell’ambiente”) e all’interno di specifici accordi di collaborazione. Il bacino è inserito nel Dynamic Ecological Information Management System – Site and dataset registry (DEIMS-SDR).

Il Rifugio Gastaldi vecchio, già in uso come bivacco invernale, è anche sede distaccata del Museo Nazionale della Montagna.

La frequentazione del rifugio da parte di numerosi alpinisti ed escursionisti consente in particolare di sensibilizzare il grande pubblico sull’evoluzione ambientale in atto nell’alta Valle di Ala e, più in generale, sugli effetti dei cambiamenti climatici negli ambienti alpini di alta quota.