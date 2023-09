Il Toro travolge la Salernitana. Buongiorno e doppietta Radonjic per il 3-0 in trasferta

Successo esterno del Torino nel posticipo delle

18.30 di Serie A. La formazione di Juric cala il tris in casa della Salernitana

nel match valido per la quarta giornata e ottiene la seconda vittoria

consecutiva. All'Arechi è Buongiorno a sbloccare il risultato al 15' sugli

sviluppi del corner battuto da Lazaro. Prima dell'intervallo, al 41', il Toro

raddoppia con Radonjic, che al 5' della ripresa firma anche la rete del

definitivo 0-3 su assist di Bellanova. I tre punti consentono ai piemontesi di

salire a quota 7 in classifica e di agganciare Napoli, Frosinone e Fiorentina.

Secondo ko di fila per la squadra di Sousa, ancora a secco di vittorie e ferma a

2 punti, al penultimo posto.