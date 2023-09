Vittime di incidenti sul trattore, sono 15 in Piemonte

Sembra un mezzo innocuo ma può uccidere. Lo dicono i dati dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale che ha fatto i conti alle vittime di incidenti con il trattore per l'anno in corso. In Piemonte, in modo particolare, i morti sono stati 15.

I dati

Nei 182 incidenti di quest'anno si contano complessivamente 82 vittime, tra le quali purtroppo anche 3 bambini morti e 4 feriti. Al primo posto come numero di incidenti figura la Toscana con 18: a seguire Lombardia (17), Campania (16), Piemonte (15), Sicilia, Calabria e Veneto (11), Emilia-Romagna e Lazio (10), Abruzzo e Puglia (9), Trentino Alto Adige (8), Sardegna e Marche (7). Nell'intero 2022 gli incidenti erano stati 342, il 4,2% in meno rispetto all'anno precedente; 159 morti (-4,2%) e 234 i feriti (-4,9%)."Vanno ricercati i motivi di questo assurdo tragico risultato - sottolinea l'Associazione amici e sostenitori polizia stradale - che pesa enormemente sulla nostra agricoltura; e vanno accelerate le previste misure di protezione per abbassare ancora il trend, con strumenti di sicurezza attivabili e utilizzati sui mezzi, oltre ad una sempre piu' necessaria formazione dei conducenti".