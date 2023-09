In aula gli indagati per il crollo della gru di via Genova

La tragedia di via Genova, con il crollo della gru che causò la morte di tre operai, approda in un'aula del tribunale di Torino, con l'apertura dell'udienza preliminare davanti al Gup. Sono cinque le persone per le quali la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo: si tratta del manovratore della gru, del responsabile della ditta appaltatrice Fiammengo, dell'ex titolare della ditta Calabrese fornitrice della gru, del legale rappresentante dell'azienda Locagru e della coordinatrice del progetto e dell'esecuzione lavori.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dal pm Giorgio Nicola la gru sarebbe stata più bassa del dovuto ma i rischi di crollo si sarebbero potuti evitare con alcuni accorgimenti che nel cantiere non erano stati adottati. Ci sarebbe anche una manovra sbagliata dietro il crollo, ma più in generale gli inquirenti hanno evidenziato una carenza di controlli da parte dei responsabili.

La tragedia

Al momento dell'incidente si stava ultimando, con l'impiego di una autogru, il montaggio di una torre gru da utilizzare per dei lavori in una palazzina. La ricostruzione degli acquirenti parla di lacune e omissioni in materia di sicurezza. A morire furono Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 e Filippo Falotico, 23. Secondo la procura la tragedia si sarebbe potuta evitare se fossero state adottate specifiche misure tecniche.