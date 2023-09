In corso a Ivrea le audizioni dei testimoni

Ripartite le audizioni dei testimoni in Procura ad Ivrea per la strage di Brandizzo. Sono stati convocati alcuni colleghi dei cinque operai morti travolti dal treno nella notte mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. I primi sono entrati attorno alle 9, ma la sfilata proseguirà per tutta la mattina. Al lavoro per capire le modalità in cui si lavora sui binari durante gli interventi di manutenzione sia la polizia ferroviaria, sia la guardia di finanza, incaricata di chiarire tra le altre cose le catene di comando delle società coinvolte nell'incidente, Rfi e la Sigifer di Borgo Vercelli. E proprio per le due aziende lavorano i due attuali indagati, Antonio Massa e Andrea Girardin Gibin: erano presenti alla stazione di Brandizzo al momento dell'incidente e dovevano verificare ci fosse il nulla osta per far partire i lavori. Per questo la Procura di Ivrea è partita da loro nelle iscrizioni nel registro degli indagati.