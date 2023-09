In piazza per il clima il 15 settembre e il 6 ottobre

Saranno due le giornate di protesta, il 15 settembre e il 6 ottobre, organizzate a livello mondiale dai Fridays For Future, i ragazzi nati con Greta Thunberg che si battono per un Pianeta più pulito.

Le manifestazioni

I ragazzi protesteranno in particolare contro gli investimenti fossili. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, dicono i Fridays, sarebbe necessario immediatamente abbandonare ogni nuovo investimento in carbone, petroli e gas. Sarebbe anche fondamentale, dicono ancora, affiancare politiche di adattamento per preservare gli equilibri e le risorse del Pianeta, a partire dall'acqua. Il movimento ambientalista propone la riduzione dei consumi, il ripristino degli alvei originali dei fiumi, la tutale e la promozione della salute del suolo, spingere per la forestazione, ripristinare i fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico.