Incidente a bus di migranti, 2 morti e 25 feriti. Erano destinati al Piemonte

Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma) alle 2,22 di notte. Il mezzo, in uso alla Prefettura di Agrigento, stava trasferendo i profughi da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte quando ha avuto un impatto frontale con un tir. 25 i migranti rimasti feriti, tutti già ricoverati in diversi ospedali della provincia di Roma. Dei rilievi si è occupata la polizia Stradale.

I migranti, una cinquantina circa in totale, erano a bordo dell'autobus della Patti tour di Favara che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento. Da Porto Empedocle era partito alle 10 di giovedì sera per trasferirli nella nostra regione. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo, mentre l'altro è stato sbalzato dall'abitacolo ed è deceduto per le ferite riportate. Si chiamavano Alberto Vella, di 34 anni, e Davide Giudice di 32, entrambi di Favara (Agrigento).