Incidente in campagna, morto 68enne

Un uomo di 68 anni, Walter Rubba, è morto in un incidente alla guida di un trattore a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. L'uomo, dentista in pensione, era impegnato nella coltivazione di alcuni terreni ereditati in regione Burso.

Incidente in campagna a Spigno Monferrato, morto il 68enne Walter Rubba

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Acqui Terme Rubba non si sarebbe accorto di essersi avvicinato troppo alla scarpata in cui è caduto finendo schiacciato dal mezzo agricolo. Nonostante l'ora tarda, che aveva già portato il buio, l'uomo aveva comunque deciso di lavorare.

Incidente in campagna a Spigno Monferrato, annullati gli appuntamenti del Settembre Spignese

"Una grossa perdita per tutto il paese, che si unisce al dolore della figlia Sabrina". Antonio Visconti, sindaco di Spigno Monferrato, ricorda Walter Rubba. Per più di trent'anni il 68enne gestì con la moglie uno studio odontoiatrico in paese, dove la figlia si occupa della parte amministrativa. Rimasto vedovo da tre anni, faceva anche l'imprenditore agricolo. "Sabrina è stata anche assessore comunale - prosegue il primo cittadino - per poi dimettersi per motivi personali. E' nel direttivo della pro Loco, presieduta da Angelo Rubba, cugino di Walter".

Gli eventi organizzati in occasione del Settembre Spignese sono stati annullati.