Incidente di Caluso. Chieste le condanne per disastro ferroviario

Il 23 maggio del 2018 un tir fermo al passaggio a livello di Arè fece deragliare un treno partito da Torino e diretto a Ivrea. Morirono due persone e altre 23 rimasero ferite. Ora arrivano le prime richieste di pena per disastro ferroviario. I sostituti procuratori Daniele Iavarone e Ludovico Bosso al termine della requisitoria hanno chiesto la condanna a tre anni per Zebedia Mosconi di Desio, capo scorta tecnica del primo convoglio eccezionale, e di 2 anni 6 mesi e 20 gironi per gabriele Bottini di Busto Arsizio, autista del secondo mezzo di scorta al primo convoglio.

I reati di cui dovranno rispondere sono cooperazione nel disastro ferroviario colposo, omicidio stradalee e lesioni stradali gravi. I due hanno scelto il rito abbreviato.

Altri due imputati hanno invece scelto il rito ordinario. Si tratta di Darius Zujis, 44enne lituano, autista del trasporto eccezionale che provocò l'incidente, e Wolfgang Oberhofer, 50enne italiano ma residente in Austria, legale rappresentante della ditta Translog della provincia di Bolzano. per loro l'udienza è fissata il 12 ottobre.

Dangis Dregva, 55enne lituano, legale rappresentante della Uab Tlb di Vilnius, ditta trasportatrice e proprietaria delle motrici e dei semirimorchi, ha ottenuto il patteggiamento appunto a una pena di tre anni, che potrebbe scontare con misure alternative. Cristiane Mendes, 49enne brasiliano residente a Thiene (Vicenza), amministratore unico della società Convoyteam ha invece pagato una multa per un reato minore e non è arrivato neanche all'udienza preliminare.