Indagato il pilota. Il tormento del papà di Laura

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo a carico del maggiore Oscar Del Dò, il pilota protagonista del tragico schianto di una delle Frecce tricolori che ha portato alla morte della piccola Laura. Si tratta, secondo quanto si apprende da fonti della Procura, di un “atto dovuto”. Le ipotesi di reato sono disastro aereo e omicidio colposo. "Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura". È quanto ha detto il pilota, ancora scosso e turbato, ai suoi colleghi. A quanto si è appreso, durante gli istanti prima dell'impatto il pilota ha cercato di posizionare l'aereo in modo che evitasse le case.

Rilievi in corso

Fino a tardi, intanto, ieri sera sono andati avanti i rilievi degli investigatori. Sul posto anche il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione e anche oggi proseguono le operazioni di raccolta di reperti che nell'impatto si sono sparsi sia nella parte esterna sia in quella interna dell'aeroporto che resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. Ora le indagini, affidate ai Carabinieri del comando provinciale di Torino, si concentreranno per accertare le esatte cause dell'incidente che dovranno stabilire se a provocarlo è stato l'impatto del velivolo con uno stormo di uccelli, così come è stato ipotizzato nell'immediato dell'accaduto. Tra gli accertamenti da effettuare, occorrerà una consulenza tecnica su motore e sugli strumenti in dotazione al velivolo e sarà necessario decriptare i dati della scatola nera e analizzare le conversazioni tra il pilota e la torre e quelle con gli altri colleghi della pattuglia.

Il tormento del papà

"Il papà ha ripercorso un migliaio di volte questa volta la scena cercando di chiedersi come avrebbe potuto fare diverso''. Così Maurizio Berardino capo del dipartimento di

Anestesia e rianimazione della Città della salute. A proposito di Paolo Origliasso, il padre di Laura, la bimba di cinque anni morta nello schianto di un veicolo delle Frecce Tricolori ieri a San Francesco al Campo (Torino), portato all'ospedale CTO per le ustioni riportate nell'incidente. L'uomo è stato dimesso stamattina. La moglie resterà invece ancora al CTO perché le ustioni che ha riportato (in prevalenza al braccio destro) sono più estese e con ogni probabilità richiederanno un intervento di chirurgia plastica. "In casi come questi - ha osservato Maurizio Berardino - è necessario verificare che non ci siano lesioni più subdole, meno evidenti. Ma gli accertamenti sono stati tranquillizzanti".

Il fratellino

Anche il fratellino di 12 anni ha trascorso una notte tranquilla. Ieri sera è stato sedato in termini precauzionali in Rianimazione del Regina Margherita e medicato per le ustioni che hanno interessato quasi il 30% del suo corpo. Attivato anche per lui supporto psicologico dedicato con Psicologa esperta per i casi pediatrici. Sul bimbo questa mattina è iniziato il graduale risveglio dalla sedazione precauzionale con il supporto della stessa psicologa.