Inps di Torino, il 18 settembre il trasferimento degli uffici

La data è il 18 settembre. Per allora la vecchia e storica sede dell'INPS di via XX Settembre a Torino si trasferirà in una nuova sede che si trova in corso Vittorio Emanuele II all'altezza del civico numero 3. Il trasferimento, dicono dall'Inps, sarà fatto assicurando la continuità delle attività e senza alcuna interruzione dei servizi per gli utenti.

Al piano terra ci sarà il servizio di prima accoglienza degli utenti. Gli sportelli di linea saranno ubicati al piano terra e al primo piano, dove saranno collocati anche gli uffici di Direzione.

Dall'INPS fanno sapere che restano invariati i canali di contatto con la direzione provinciale e gli orari di apertura al pubblico.