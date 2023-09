Intervento al cuore passando per la giugulare.

All'ospedale di Asti, dove è presente una eccellenza internazionale per l'Elettrofisiologia interventistica, è stato eseguito per la prima volta in Italia un raro intervento legato a una cardiopatia congenita. La paziente non aveva la vena cava inferiore a livello addominale, usuale via d'accesso per arrivare al cuore partendo dalle gambe: l'intervento è avvenuto così attraverso la vena giugulare del collo.

L'intervento è stato eseguito dal cardiologo Marco Scaglione nella sala di Elettrofisiologia. La paziente, una quarantenne di Alessandria che aveva subito la prima operazione al cuore a soli due mesi di vita, era in vacanza ad Aosta quando è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso per l'ennesimo attacco di aritmia legato a un grave difetto congenito. Da Aosta si era poi rivolta al Gaslini di Genova, dove è da tempo in cura, e questo ospedale si è coordinato con quello di Asti per sottoporre la donna all'intervento.

L'operazione è durata 6 ore e mezza durante le quali la paziente è rimasta sul lettino operatorio sotto ipnosi, tecnica proposta dal reparto astigiano dal 2018 e già usata su oltre 2.000 persone. L'intervento è andato bene e la malata sarà dimessa dopo qualche giorno di sorveglianza nel reparto di Cardiologia.