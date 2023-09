Italiani in Turchia, missione salvare lo speleologo

In tutto sono 46 i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico italiani presenti in Turchia per recuperare lo speleologo americano rimasto bloccato, dalla fine della scorsa settimana, in una grotta a mille metri di profondità, nel sud-est della Turchia.

La missione

La grotta Morca si trova nella provincia di Mersin e proprio davanti all'ingresso è stato allestito un campo base per facilitare l'intervento. Oltre all'Italia con 46 tecnici italiani, sono presenti l'ente turco di protezione civile, la Bulgaria, la Polonia e l'Ungheria. A coordinarli l'Afad. Nelle scorse ore sono entrati nella grotta sei tecnici italiani del Soccorso Alpino e Speleologico, con un medico e un infermiere, che hanno poi raggiunto lo speleologo americano.

L'intervento

Da Pratica a Mare è partito un volo con 33 tecnici esperti nel soccorso in grotte profonde, a supporto di coloro che stanno già lavorando. Poi l'elisoccorso turco li ha trasportati all'ingresso della grotta. Mercoledì sera un'altra colonna di aiuti si è imbarcata alla volta della Grecia, dal porto di Brindisi, con 5 tecnici del Cnas e con due furgoni che contengono materiale logistico. Altre notizie arriveranno man mano che l'intervento va avanti.