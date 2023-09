Juve, Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese.

"Il Tribunale Nazionale Antidoping in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta: Paul Labile Pogba (Figc) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti)". Lo comunica il Tribunale Nazionale Antidoping. Il controllo è stato disposto da Nado-Italia.

Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. L'ultimo caso di una controversia doping in serie A è quella legata all'argentino dell'Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.