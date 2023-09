La Juve e Vlahovic studiano il rinnovo del contratto

Dusan Vlahovic era pronto a diventare un pezzo di storia della Juventus. Quest'estate il serbo è stato per molte settimane nell'elenco dei partenti dopo una stagione, l'ultima, non esaltante, nonostante i 10 gol in Serie A. Il Bayern Monaco sembrava la squadra più interessata all'ex Fiorentina. Poi l'arrivo di Kane in Baviera e l'assenza di valide alternative hanno portato alla permanenza a Torino dell'attaccante.

Dusan Vlahovic, da esubero a leader

Il campo ha dato il suo responso. Dusan è tornato, o meglio, è diventato ciò che la Juventus ha sempre desiderato. Un trascinatore, un leader, un uomo capace di fare la differenza in ogni momento della partita. La doppietta contro la Lazio, primo scontro diretto per la lotta Champions ed il sogno scudetto, poi ha dato le conferme che tutti speravano di vedere, prima o poi. Quattro gol nelle prime quattro giornate. La pubalgia è un ricordo.

Scintillante l'intesa con Federico Chiesa, tornato anche lui dopo il pesante infortunio e la successiva stagione sottotono: 7 gol in 2 nelle prime 4 partite.

Dusan Vlahovic, alla possibile partenza al rinnovo con la Juventus

A colpire è soprattutto l'entusiasmo di un giocatore rinato, più leggero, più partecipe. Un elemento chiave del gruppo che non dimentica la spensieratezza, vedi l'esultanza con Gatti dopo il primo gol a richiamare la “fusione”, celebre mossa di Dragon Ball. Dusan è tornato ad essere una risorsa per la Juventus che ha deciso di blindare il suo attaccante di riferimento. L'agente è arrivato a Torino ed ha già incontrato Cristiano Giuntoli. Il contratto tra Vlahovic e la Juventus, 7 milioni netti a stagione, scade nel 2026. Si punta a prolungarlo di un anno, se non due, con un ritocco in su dell'ingaggio.

Un'iniezione di fiducia in più per il 23enne, pronto a prendere in mano la Juve per non lasciarla più.