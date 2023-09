La Cassazione: "Il processo Juve va a Roma". Il club e i pm non commentano

servizio di Davide Lessi

montaggio di Enrico Caleffi

Tre pagine, arrivate nella tarda serata di ieri. E una riga fondamentale: "la Corte dichiara l'incompetenza del tribunale di Torino e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Roma". Si ricomincia da capo. I faldoni dell'inchiesta sui conti della Juve, quell'inchiesta Prisma che aveva portato alla clamorose dimissioni di Andrea Agnelli e aveva contribuito alla penalizzazione di 10 punti della squadra bianconera nello scorso campionato, andranno nella capitale. La procura di Torino, secondo la quinta sezione della Corte di Cassazione, non ha la competenza territoriale sui reati contestati.

La questione della competenza

Lo scorso 10 maggio, nell'udienza preliminare proprio a Torino, erano stati i legali del club e della vecchia dirigenza a porre il tema al giudice Marco Picco che - come previsto dalla riforma Cartabia - ha deciso di rimandare la questione alla suprema corte. Il procuratore generale Luigi Cuomo ,a luglio, aveva sostenuto il trasferimento a Milano, sede della Borsa.

Il silenzio di accusa e difesa

Ma alla fine sarà Roma - sede della Consob - a veder celebrare il processo alla società bianconera e agli altri 12 indagati. Tra gli altri - oltre ad Andrea Agnelli - anche l'ex pallone d'oro Pavel Nedved. Nessuno commento alla sentenza né dalla Continassa né dalla procura torinese. I pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni, i grandi accusatori della Juve, avevano presentato una memoria in Cassazione per mantenere il processo a Torino. Non è servito.