La Giornata Europea della Cultura Ebraica

Si parte fin dalle 9.30 con l'apertura ufficiale e i saluti delle Autorità. Si prosegue poi con la passeggiata guidata intorno alle case che furono il ghetto cittadino di Torino. Appuntamento in piazza Carlina (Carlo Emanuele II) n. 19.

Ore 10.45–16.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Visite guidate alle Sinagoghe di Torino, alla mostra permanente di arte rituale ebraica piemontese e all’Archivio Ebraico Terracini*.

“La bellezza nell’ebraismo: le tradizioni musicali”: postazioni interattive per l’ascolto di brani di musica ebraica classica, yiddish, sefardita e israeliana.

Proiezioni a ciclo continuo del filmato “Le Sinagoghe del Piemonte. Un viaggio fra passato e futuro.”

Lungo la cancellata del Tempio, citazioni sul tema della bellezza dai testi della tradizione ebraica.

Durante la giornata l’Adei – Associazione Donne Ebree d’Italia allestirà al centro sociale una tavola con assaggi di cibi ebraici tipici. Inoltre libri, ricette, piatti decorati.

Banchi informativi di fronte alla Sinagoga a cura delle Associazioni ebraiche comunitarie.

Ore 16.30 – “Le dimensioni della bellezza nell’ebraismo” – Conferenza con Elisabetta Triola Di Porto e Rav Alberto Somekh.

Ore 18.00 – Concerto gruppo klezmer Mishkalè dedicato al tema de la “Bellezza”

*Durante le visite alle Sinagoghe a Torino è possibile vedere anche alcuni volumi e documenti dell’Archivio Ebraico Terracini, aperto per l’occasione dalle 10.45 alle 13.15 e dalle 14.15-16.30.

Sono inoltre organizzate visite alle Sezioni di Alessandria, Asti, Carmagnola, Chieri, Cuneo, Mondovì, Saluzzo (a cura di Artefacta) e Cherasco (a cura della Fondazione De Benedetti).

Le visite sono libere e senza prenotazione.

Indirizzi e orari:

Sinagoga di Alessandria, via Milano 7. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.

Sinagoga di Asti, via Ottolenghi 8. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.

Sinagoga di Carmagnola, via Gian Maria Bertini 8. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.

Sinagoga di Cherasco, via Guglielmo Marconi 4. Visite guidate dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Sinagoga di Cuneo, contrada Mondovì 20. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.

Sinagoga di Mondovì, via Vico 65. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.

Sinagoga di Saluzzo, via Deportati Ebrei 10. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 19.



A Chieri, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia, passeggiata dal ghetto cittadino al cimitero di Vicolo Santo Stefano. La passeggiata è unica, alle ore 15.00, ritrovo in piazza Umberto I davanti all’Arco.