La piccola Laura, intrappolata tra le fiamme. Fratellino in prognosi riservata

Si chiamava Laura Origliasso, 5 anni, la piccola vittima della tragica caduta dell'aereo delle Frecce tricolori. "Il papà è molto provato, è sotto shock, continua a pensare alla bambina, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore, di più non ha aggiunto". Così il direttore generale della Città della salute di Torino, Giovanni La Valle, che si è

recato in visita in ospedale ai genitori della bimba deceduta. Il fratellino della piccola Laura, di 12 anni, ha riportato ustioni di secondo grado su circa il 15% della superficie corporea. È arrivato cosciente al Regina Margherita, è stato sedato. La Tac ha dato esito negativo e non risultano lesioni importanti: è stato ricoverato in rianimazione ed è in osservazione. La prognosi per ora è riservata. È arrivata anche la mamma al pronto soccorso ed è stata trasferita al CTO. "I due genitori sono entrambi al CTO, le loro situazioni cliniche non sono critiche, hanno delle ustioni ma sono assolutamente sotto controllo. Abbiamo già attivato il supporto psicologico, ci sono i volontari della Protezione civile ma sta arrivando anche la nostra psicologa”, spiega La Valle. Il papà, a quanto si apprende, ha riportato ustioni sul 4% del corpo, concentrate in particolare sul palmo di una mano e per lui la prognosi è di una ventina di giorni. La mamma, invece, ha riportato ustioni sul 12/13% del corpo, in particolare sul braccio destro e per lei la prognosi è tra i 20 e 40 giorni.

Quella trappola di fuoco

Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragico incidente che ha coinvolto uno degli aerei delle Frecce tricolori all'aeroporto di Torino Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni. "Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato", ha detto Gabriella Viglione, procuratrice di Ivrea, dopo una prima ispezione ai luoghi dell'incidente. "Ho sentito un grande botto dal bagno e quando sono sceso ho visto le fiamme, mi sono avvicinato e ho visto i genitori disperati perché non erano riusciti a tirar fuori la bambina. Un grande dolore". Così a LaPresse Mauro, un testimone dello schianto dell'aereo delle Frecce tricolori. L'uomo che ha detto di aver visto anche l'altro bambino, ustionato sulle gambe e sulle braccia. "Si lamentava, aveva tanto dolore". I genitori erano "disperati, bruciati anche loro, ma disperati perché sapevano che la bambina era dentro l'auto". "Ho visto anche il pilota, sembrava disperato, poi dopo un quarto d'ora sono arrivati i Vigili del fuoco", ha aggiunto l'uomo sottolineando che ci sono voluti almeno 15 minuti per spegnere l'incendio.

Il comunicato dell'Aeronautica

“Il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica militare, sgomento ed attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull’aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell’incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce tricolori. Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori. La formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal maggiore Oscar Del Dò ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell’impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione. Non è possibile al momento confermare le cause dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell’evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico 'bird strike') durante le primissime fasi del decollo. L’incendio sviluppatosi a seguito dell’impatto del velivolo al suolo ha purtroppo coinvolto un’autovettura in transito sulla perimetrale dell’aeroporto con quattro persone a bordo, causando il decesso di una bimba ed il ferimento degli altri tre occupanti del mezzo".