La protesta degli assistenti scolastici per migliori condizioni di lavoro

Sono 1.300 in tutta la regione e hanno il compito di sostenere i progressi dei 5.500 alunni disabili piemontesi. Sono gli assistenti scolastici per l'autonomia e la comunicazione. Professionisti formati che affiancano gli insegnanti di sostegno. Sono scesi in piazza in tutta Italia perché sono pochi e mal pagati. In Piemonte hanno protestato davanti alle prefetture di Torino, Novara e Alessandria.

In Parlamento sono in discussione due disegni di legge per internalizzare queste figure professionali. La Cgil Funzione Pubblica chiede che l'iter di approvazione sia accelerato. Ma non solo.

Interviste a: Francesca Delaude, Fp Cgil Piemonte; Paolo Manassero, Fp Cgil Torino

Montaggio di Giulia Parenti