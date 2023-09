La Valle Argentera ancora alle prese con la frana di agosto

La Valle Argentera è ancora chiusa nonostante siano trascorsi 20 giorni dalle frane che l'hanno colpita.

Le frane di agosto

Era il tardo pomeriggio del 24 agosto quando un fortissimo temporale ha causato numerosi smottamenti in quota e colate di detriti che hanno bloccato la strada comunale di accesso. “Le aziende agricole non potendo lavorare a regime lamentano forti perdite di fatturato - denuncia Coldiretti -. E c’è il rischio che la valle non riapra nemmeno in tempo per la stagione estiva 2024 perché rimane il divieto di accesso alla vallata”. La stima della perdita di fatturato per le aziende è di circa 200mila euro senza contare i costi sostenuti per il ripristino dei locali, della viabilità di servizio e dei pascoli danneggiati dalle colate di detriti.

L'approssimarsi della stagione invernale

Gli agricoltori temono che la lunga stagione invernale, con l’impossibilità di operare in quota, possa fare slittare eventuali lavori di messa in sicurezza e di ripristino dell’agibilità ben oltre l’apertura della prossima stagione estiva. “Se le aziende agricole fossero costrette a scegliere di non operare in val Argentera nella stagione estiva 2024 sarebbe un danno ambientale per tutti - conclude Coldiretti -.Le aziende garantiscono la manutenzione del territorio con gli sfalci, il pascolo e la concimazione dei prati”.