L'ad di Rfi annuncia una commissione d'indagine sulla tragedia di Brandizzo

Audito sulla strage di Brandizzo alla Camera l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Gianpiero Strisciuglio, di fronte alle commissioni riunite Trasporti e Lavoro.

Strisciuglio ha ribadito come funzionano, sulla carta, le procedure di autorizzazione dei lavori di manutenzione sulla rete, come quelli che erano in corso a Brandizzo. Un sistema di regole che - ha detto l'ad - non ammette deroghe. Ma che evidentemente quella notte non è stato rispettato. Strisciuglio ha poi annunciato che Rfi ha istituito una commissione di indagine i cui esiti saranno messi a disposizione delle autorità competenti.