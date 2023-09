Lavoratori Sigifer di nuovo in assemblea. A Brandizzo fiaccolata per le vittime

Questa mattina, lunedì 18 settembre, tornano a riunirsi in assemblea i 79 lavoratori della Sigifer di Borgo Vercelli, l'azienda di cui erano dipendenti i cinque operai morti nel tragico incidente di Brandizzo. Si cercheranno soluzioni per garantire un futuro ai lavoratori, per i quali sono state chieste tredici settimane di cassa integrazione ordinaria, che partirà oggi. La linea condivisa - hanno sottolineato i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil - è “chiedere che tutti, compresi appaltatori e subappaltatori, si prendano la responsabilità di garantire un futuro a queste persone dietro cui ci sono 79 famiglie”. L'azienda, senza introiti dopo la sospensione degli appalti da parte di Rfi, ha confermato il pagamento della retribuzione di agosto ma non di poter anticipare la cassa integrazione per mancanza di liquidità.

Fiaccolata a Brandizzo

Oggi è prevista anche una commemorazione a Brandizzo. Alle 19, l’amministrazione comunale ha organizzato una marcia che partirà dalla stazione e si concluderà al palazzo del municipio, dove alle 21 si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale dedicata proprio al drammatico incidente sul lavoro. Durante la seduta si farà anche il punto sulle iniziative di sostegno ai famigliari delle vittime attivate dal Comune.