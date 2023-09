Lavoratrici Crai in ferie forzate, la denuncia del sindacato Si Cobas

Presidio di una decina di lavoratrici a Torino. Sono dipendenti PandaMarket del supermercato Crai di corso Svizzera. Il loro punto vendita è stato chiuso. Secondo il sindacato Si Cobas le lavoratrici sono state messe in ferie forzate e ad oggi non hanno una prospettiva. L'organizzazione sindacale afferma anche che l'azienda ad oggi ha rifiutato il dialogo e che le lavoratrici già si trovavano in condizioni di lavoro difficili con paghe basse e turni definiti massacranti.