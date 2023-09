Lavori in corso a Torino, riaprono la metro e (parzialmente) il sottopasso Lingotto

Dopo un'estate di cantieri, settembre inizia con due novità a Torino: la riapertura della metropolitana e quella parziale del sottopasso Lingotto. Ma i lavori per entrambe le opere non sono finiti.

Riapre la metro

Il cantiere per il prolungamento fino al futuro nuovo capolinea di Cascine Vica si concluderà all'inizio del 2025, ma nel frattempo la metropolitana di Torino ha riaperto oggi (lunedì 4 settembre) dopo la chiusura di agosto: un mese di lavori che hanno interessato anche il rinnovo tecnologico della tratta. Da qui ai prossimi due anni, però, l'ultima corsa della metro sarà anticipata di mezz'ora dal lunedì al giovedì e nei giorni festivi: alle 21.30, con fine servizio alle 22. Orari invariati invece il venerdì e sabato, con ultima partenza all'una. Negli orari scoperti ci saranno i bus sostitutivi. I lavori di agosto hanno riguardato anche le scale mobilii: al momento, fa sapere Palazzo di città, 13 sono state ripristinate, 11 torneranno in funzione entro la metà di settembre, mentre su 7 con problemi strutturali o necessità importanti di ricambi si interverrà in futuro.