Lavori per la sicurezza, da lunedì 18 chiuse due gallerie sulla provinciale 23

Le gallerie Craviale e Turina a Porte sulla provinciale 23 del Sestriere saranno chiuse dal 18 settembre per completare la messa in sicurezza. Lo annuncia la Città Metropolitana di Torino.

Al termine di tutti i lavori nelle gallerie Craviale e Turina, previsto prima dell'inizio della stagione invernale, la Città metropolitana avrà investito complessivamente 1 milione e 835mila euro di fondi propri per metterle in sicurezza, a cui va aggiunto 1 milione per la riasfaltatura di tutti i tratti della Provinciale 23 in cui la pavimentazione era deteriorata.