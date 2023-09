Levante, anche i conigli vanno dal medico

Si chiama Levante, è una coniglietta di dieci anni. E si è rotta la tibia.

Ora si trova al Canc di Grugliasco, dove i medici veterinari la stanno sottoponendo a delle cure specifiche. Prima di tutto un intervento chirurgico.

Sono stati i proprietari della coniglietta che si sono accorti delle difficoltà di Levante nel camminare come una volta che hanno deciso di portarla al Canc. La struttura infatti è quasi un unicum in Italia per la cura degli animali selvatici, una struttura pubblica, che fa riferimento all'Università di Torino, e alla Città Metropolitana.