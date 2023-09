Liste d'attesa stravolte, 26 medici denunciati per aver favorito conoscenti o pazienti privati

Irregolarità per le prenotazioni ambulatoriali relative a svariate tipologie di visite mediche specialistiche e di esami diagnostici. I Nas hanno analizzato 3.884 liste e agende di prenotazione in tutta Italia. Al termine dell'indagine è scattata la denuncia per 26 tra medici e infermieri, ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio.

Tra i casi più rilevanti, anche Torino, oltre a Milano, Perugia e Catania. I 9 medici denunciati avrebbero favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo le liste d'attesa ed eludendo le classi di priorità.

In Piemonte

A Torino deferiti in stato di libertà due dirigenti medici del reparto di ortopedia e traumatologia di un ospedale pubblico, responsabili di aver indotto i pazienti a rivolgersi a loro privatamente e di aver utilizzato indebitamente le sale chirurgiche ospedaliere per i loro pazienti privati Nel novarese invece, in una clinica convenzionata, è stato rilevato che l'attesa per prestazioni, condotte nell'ambito del piano straordinario di recupero delle liste d'attesa della Regione Piemonte, superavano di 71/148 giorni i tempi previsti, accumulate per l'assenza per malattia dell'unico professionista contrattualizzato.