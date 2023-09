Lite tra camionisti ad Alba finisce a coltellate, un arresto per tentato omicidio

Una lite, sembra per un debito, è finita a coltellate ad Alba in via Guarene, luogo della città dove si ritrovano i camionisti. E infatti i protagonisti della vicenda sono due camionisti, entrambi romeni.

La vittima è stata colpita all'addome da una coltellata, al culmine della lite; si è trascinato per alcuni metri poi si è accasciato ed è stato soccorsi da altri camionisti. Il ferimento è avvenuto sabato scorso. Oggi l'aggressore è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Asti.

L'accusa è di tentato omicidio.