Lunedì la prima campanella per meno di mezzo milione gli studenti in Piemonte

Sempre meno studenti. Sono scesi sotto il mezzo milione (per l'esattezza 499.722) i bambini e i ragazzi che lunedì 11 settembre in Piemonte infileranno astuccio, libri e quaderni nello zaino per tornare a scuola. Fino al 2026 diminuiranno ancora di 19mila unità.

Nello specifico a Torino si contano 5.600 gli iscritti in meno rispetto allo scorso anno. A pagare il prezzo più alto del calo delle nascite sono soprattutto su infanzia e primaria anche se la flessione inizia a farsi sentire anche nelle scuole superiori. Situazione analoga in tutta la Citta Metropolitana.

A registrare il calo di iscritti in Piemonte sono 539 istituzioni, anche se il numero delle classi è più o meno stabile. Si passa da 25.571a 25.544.

In questo anno scolastico invece aumentano gli studenti con disabilità: saranno 19.609 iscritti, quasi 9 punti percentuali in più, per loro ci sono 8mila insegnanti di sostegno su un totale di 54.436 docenti. Nominati 16mila supplenti con i primi bollettini che hanno permesso al 1 settembre di avere quasi tutti i docenti in cattedra.