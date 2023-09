Mala movida e controlli straordinari, il bilancio di una settimana

Controlli interforze a Torino, sabato sera, contro la movida selvaggia, nel quartiere San Salvario, piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe.

In totale sono state comminate 10 sanzioni amministrative per un totale di ottomila e 106 euro, 90 persone identificate e 11 locali controllati.

Altri controlli di tipo straordinario sono stati eseguiti, nel corso della settimana, invece nella zona della stazione di Porta Nuova. Anche in questo caso in campo più forze, Arma dei Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Tre locali sono stati sanzionati complessivamente per quattromila e 800 euro (multe amministrative); un quarto locale è stato diffidato a ripristinare le regolari condizioni igieniche.

Un uomo di 48 anni di origine rumena è stato arrestato in corso Vittorio Emanuele, perché deve scontare una pena di 5 mesi e 14 giorni.

Sono stati sequestrati diversi grammi di hashish e cocaina.

Sono state identificate 210 persone, due sono state denunciate per furto, una per possesso di sostanza stupefacente e una per possesso di un coltello.

Sono stati controllati 4 locali..

Tre persone sono state denunciate perché erano in possesso di modiche quantità di droga.