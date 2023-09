Massime ancora a 32 gradi, temporali a inizio settimana

Massime ancora abbondantemente sopra i 30 gradi in Piemonte. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato ieri 32,5 gradi a Nizza Monferrato (Asti), 32 a Sezzadio (Alessandria), 31,8 a Villanova Solaro (Cuneo). Nel centro di Torino, ai Giardini Reali, termometro a 31, a Cannobio, sul lago Maggiore, massima di 29 gradi. Sul Monte Rosa, ai 4.554 metri della Capanna Margherita, la massima è stata di +4,7, la minima -1,4. Dal 4 all'8 settembre le minime non erano mai scese sotto lo zero, evento storico per un periodo così lungo. Da oggi l'alta pressione - stando alle previsioni di Arpa - dovrebbe cedere per la discesa di una saccatura polare e sono attesi i primi deboli rovesci sull'arco alpino; fenomeni più diffusi martedì con temporali sulle zone a nord del Po, per l'intensificazione dei flussi umidi meridionali. Mercoledì sono previste precipitazioni più estese e continue soprattutto sui settori a nord del Po fino a metà pomeriggio.